Ziliani polemico: "Inter, Milan e Atalanta non si lamentano della Juve! Contenti loro, contenti tutti" [FOTO]

FInale Coppa Italia - Arriva il tweet polemico del giornalista Paolo Ziliani che, nel sottolineare ancora un volta degli erroracci arbitrali in favore della Juventus, ricalca il tiro evidenziando come non si siano lamentate Inter,Milan e Atalanta nelle ultime settimane.

Paolo Ziliani, dopo la finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri sull'Atalanta, scrive:

Mi sto stufando di dire sempre le solite cose. Ma se non si lamenta l’#Inter e non si lamenta il #Milan per #Calvarese in #JuveInter e se non si lamenta l’#Atalanta per #Massa che non dà rigore a #Pessina e non fischia fallo a #Cuadrado sull’1-0, contenti loro contenti tutti.

Questo il tweet di Ziliani, con le immagini degli episodi: