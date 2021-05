Ziliani: "L'AIA e la FIGC ci spieghino perchè Paratici può scendere dalla tribuna per protestare con l'arbitro"

Il collega Paolo Ziliani ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso un post su Twitter:

"A parte tre mancate ammonizioni a Alex Sandro, Walace e Mc Kennie, non è successo nulla di nulla. Ma quando Chiffi fischia la fine del tempo, ecco l’orda juventina farglisi addosso. E all’imbocco del tunnel, immancabile, Lui: Paratici. Scuola serale Moggi.

Cara FIGC e cara AIA, potete spiegarci perchè il dirigente della Juventus Paratici scende dalla tribuna per protestare e condizionare gli arbitri come se la SerieA fosse la Superlega, quindi sua? Forse lo è davvero? Se sì, comunicatelo".