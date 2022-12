Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i suoi canali social:

"Detto che ci sono buone probabilità che la Juventus, per i reati contestati, venga esclusa dalle coppe per un paio d'anni, la bella notizia è che potrà consolarsi organizzando una Superlega a 3 con Barça e Real (che non credo aderirà) e tornare finalmente a vincere in Europa".