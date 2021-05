Il cllega Paolo Ziliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il suo profilo Twitter:

A voi piacerà la Superlega. A me piace il calcio in cui Jorginho, che nel 2011 gioca in C2 nella Sambonifacese e vede in tv Messi sollevare la Champions al cielo, dieci anni dopo alza la Champions al cielo, con Messi che lo guarda in tv, perchè sì, anche lui ce l’ha fatta.