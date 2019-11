Younes, un giorno da allenatore: fa ritorno all'Unterrath. La squadra che l'ha svezzato [FOTO]

Amin Younes, calciatore del Napoli, che in questo momento ha trovato fin poco spazio in campo nella squadra di Ancelotti ha vissuto un giorno da allenatore.

Il calciatore tedesco ha approfittato della sosta delle nazionali per fare ritorno all‘Unterrath, la squadra giovanile dove aveva cominciato la sua carriera prima di passare alle giovanili del Borussia Monchengladbach.

Il classe ’93 ha poi pubblicato una foto sul proprio account Instagram della bella giornata passata in compagnia dei ragazzi, da sottolineare la frase che accompagna il tutto: “Il talento da solo non è abbastanza. Devi lavorare ogni giorno per raggiungere il successo“.