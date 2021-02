Ultimissime calcio Napoli - Amin Younes, ex Napoli ed attualmente in forza all'Eintracht Francoforte, ha pubblicato il post con il quale il club azzurro ha annunciato il ritorno in gruppo di Dries Mertens in questo modo: "Finalmente sei tornato”. Il tutto con un cuore alla fine.

Clicca sulla foto in allegato