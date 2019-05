"La mia prima stagione al Napoli è finita. Vorrei ringraziare tutti i tifosi di questa grande città, i miei compagni di squadra e i membri dello staff per avermi sostenuto in ogni fase del mio difficile inizio. Spero di avervi ripagato almeno un po' negli ultimi mesi! Amo giocare qui e non vedo l'ora di cominciare un’altra grande stagione in questo club molto speciale. Grazie!" Così su Instagram Amin Younes, attaccante del Napoli.