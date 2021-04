"Vieni che si fanno fredde!" Siparietto Pepe Reina appena arrivato a Napoli! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - "Vieni, vieni, che si fanno fredde!". E' stata questa la pronta risposta di Pepe Reina, appena uscito dal pullman della Lazio che alloggia al Corso Vittorio Emanuele in vista della sfida di domani contro il Napoli. Non prima però, di aver scattato qualche selfie con alcuni tifosi presenti ad attenderlo. Non appena ha visto le pizze di Concettina ai Tre Santi, il portiere spagnolo ex Napoli ha velocizzato subito l'ingresso in hotel con una battuta, in compagnia del fattorino che le aveva portate. In omaggio, per la pizzeria, la sua maglia autografata. Insomma, che gli manchi Napoli non c'è dubbio.

