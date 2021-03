Ultimissime Nazionali - E' in Senegal nonostante il piccolo infortunio, Kalidou Koulibaly, che nel primo allenamento con la sua nazionale s'è lussato un dito. In tutti i casi, però, avrebbe saltato la sfida di oggi contro il Congo per squalifica.

Il difensore della SSC Napoli s'è immortalato però via Instagram Stories sugli spalti a seguire e caricare la sua nazionale in campo.

