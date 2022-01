Notizie Napoli calcio. Si avvicina il ritorno in campo di Victor Osimhen che ha avuto il via libera dei medici per riprendere gli allenamenti inseme al resto del gruppo squadra.

Osimhen carica i compagni

In attesa di tornare in campo, il nigeriano ha voluto caricare i compagni in vista della sfida odierna contro la Fiorentina. "In bocca al lupo ragazzi" il messaggio dello stesso Osimhen via social alla squadra di Spalletti.