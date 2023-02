Vergogna a La Spezia, buu razzisti a Osimhen durante la sostituzione | VIDEO

Napoli Calcio - Vergogna a La Spezia: buu razzisti a Victor Osimhen al momento della sostituzione del nigeriano, autore di due gol al Picco, mentre fa spazio a Giovanni Simeone.

Spiacevolissimo episodio verso l'attaccante africano, nonostante nel pre-partita lo stesso sia stato protagonista di una grande lezione di civiltà lanciandosi nella curva ligure per scusarsi con una tifosa involontariamente colpita con una pallonata. Da evidenziare che si tratta di appena pochissimi tifosi in sottofondo e non tutti, ma è comunque doveroso sottolineare e denunciare. Clicca sul play in basso per vedere le immagini.