Enrico Varriale, giornalista RAI, ha twittato al termine di Napoli-Inter 1-1:

"Pari tra Napoli e Inter in una partita equilibrata. La capolista non vince dopo 11 partite ma si avvicina allo scudetto. La squadra di Gattuso, in vantaggio nel 1mo tempo, raggiunta da Eriksen, sfiora la vittoria con un palo di Politano e resta in corsa per la Champions".