Napoli - Enrico Varriale, giornalista RAI, ha twittato al termine di Roma-Napoli 0-2:

"Seconda vittoria consecutiva in trasferta e senza subire gol per il Napoli. 3 punti pesantissimi per la Champions contro la Roma dominata nel primo tempo e controllata nel secondo. Doppietta d'autore firmata da Mertens in ripresa come tutta la squadra di Gattuso".