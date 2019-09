"Vamos Mexico!" Lozano carica i suoi, Il Mattino: stanotte sarà titolare nella sfida all'Argentina

"Vamos Mexico!", è questo il messaggio via social di Hirving Lozano che carica il suo Messico per la sfida di questa notte, ore 4, all'Argentina. Un vero e proprio leader anche della Nazionale l'attaccante della SSC Napoli che vive un momento d'oro.

"L'attaccante fortemente voluto da Ancelotti per il Messico è un'icona, una delle superstelle. Nell'ultima amichevole contro gli Usa, il ct argentino Martino della nazionale messicana lo ha lanciato in campo negli ultimi venti minuti, il tempo per firmare una fuga travolgente con assist perfetto a Antuna per il gol del definitivo 3-0. Un impatto molto positivo sul match anche se Lozano è entrato dalla panchina e in un momento in cui la partita era già indirizzata in direzione Messico per il doppio vantaggio firmato dal Chicharito Hernandez e da Gutierrez: contro l'Argentina invece le indicazioni della vigilia lo danno titolare in attacco in una sfida a distanza molto interessante contro Dybala, Lautaro Martinez e Correa. Con il Messico ha già messo insieme 36 presenze e 9 gol partecipando alla coppa America del Centenario negli Stadi Uniti, alla Confederations Cup 2017 (chiusa al terzo posto) e ai Mondiali in Russia 2018", spiega l'edizione odierna de Il Mattino.

