Ultras Juventus, il fondatore dei True Boys spiazza tutti: "Cavallo di Troia nella curva juventina, tifo Napoli!"

Ultime notizie calcio Napoli - Un autentica bomba quella esplosa in queste ore nel cuore del tifo della Juventus. Il fondatore dei True Boys Davide Nouaimia Bonavita, dopo essere arrivato alla rottura con gli altri gruppi ultras a causa della questione relativa ai cori contro i napoletani, ha dichiarato di essere tifoso del Napoli e di aver fatto solo da cavallo di Troia nella curva juventins. Ecco un post da lui pubblicato su Facebook:

Ed ancora:

"Caro Alberto Pairetto il cavallo non l’hai potuto fermare, dal 2013 che ho lavorato per il progetto e mi sono sentito come un uomo in cella con il 41 bis, per una cosa: interrompere il vostro equilibrio per non farvi più cantare lavali con il fuoco, grazie a me non la canterete mai più, tutto il resto nei prossimi giorni. PS per tutti quelli che mi hanno seguito negli ultimi 6 anni sapete avete fatto parte sempre della mia amicizia so che molti di voi non accettano questa verità ma sapete che chi disonora la sua patria è perso, il mio sangue è stato sempre azzurro, nella mia vita esistono solo due colori il bianco e l’azzurro. Forza Napoli fino alla vittoria".