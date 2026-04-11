Tyson Fury torna sul ring, arriva il messaggio e la carica di Scott McTominay | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Anche Scott McTominay ha voluto mandare un video messaggio per il ritorno sul ring di Tyson Fury. Il mondo della boxe, infatti, presenta un evento senza precedenti questa sera: sabato 11 aprile, in diretta su Netflix, il Tottenham Hotspur Stadium di Londra si trasformerà nell'epicentro del pugilato mondiale. Il protagonista? L'uomo che ha dominato i pesi massimi per un decennio: il britannico Tyson Fury. Dopo un periodo lontano dai riflettori e il ritiro del 2024, l'ex campione due volte campione del mondo dei pesi massimi Tyson Fury ritorna sul ring per affrontare una fra le sfide più pericolose, vedendosela col devastante colpitore russo Arslanbek Makhmudov.

McTominay: carica e messaggio per Tyson Fury

McTominay: video messaggio per Tyson Fury

E Scott McTominay è fra i tanti che hanno voluto mandare un in bocca al lupo alla leggendaTyson Fury per il ritorno sul ring. Lo scozzese nelle immagini: "Tyson, come stai, Big Dog? Volevo solo augurarti il meglio per il tuo prossimo incontro. Riporta la vittoria a casa a Morecambe South Beach. Ti auguro il meglio, in bocca al lupo e tanto amore McTominay, ciao ciao!".

Ecco il video: