Hellas Verona, Tutino: "Non vedo l'ora di cominciare una nuova parte della mia carriera. E' la più difficile, ma..." [FOTOGALLERY]

Ufficiale calciomercato Napoli: Gennaro Tutino è stato ceduto in prestito all'Hellas Verona, in Serie A. Un grande passo in avanti per l'attaccante di proprietà del Napoli dopo la grande stagione dello scorso anno a Cosenza. Tutino giocherà per un anno a Verona con la formula del prestito secco e dunque tornerà in rosa il prossimo giugno, a stagione conclusa.

Tutino all'Hellas Verona, prime dichiarazioni

"Inizia una nuova parte della mia carriera , forse la più difficile ma che mi inorgoglisce tantissimo perché arrivata dopo tanti sacrifici. Oggi sono molto felice e determinato a raggiungere i miei e i nostri obbiettivi . Non vedo l’ora di cominciare". E' il post su Twitter di Gennaro Tutino, attaccante di proprietà del Napoli passato in prestito al Verona. Clicca sul file in allegato per vedere le foto di Tutino con la maglia gialloblu.