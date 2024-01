Torino-Napoli, sfottò di Willie Peyote: "Dov'è Cannavacciuolo a sto giro?"

Willie Peyote, nome d'arte di Guglielmo Bruno, è un rapper e cantante italiano, notoriamente tifoso del Torino.

Ieri dopo la partita vinta 3-0 con il Napoli, Willie Peyote ha scritto su Twitter: "Dov'è Cannavacciuolo a sto giro?", uno sfottò che si riferisce all'anno scorso, quando proprio in occasione di Torino-Napoli diventarono virali le immagini dello chef Cannavacciuolo che esultava in tribuna.

Preso di mira dai tifosi su Twitter, Willie Peyote poi ha aggiunto: "Io mi riferivo solo al fatto che l'anno scorso per il 4-0 era in tribuna allo stadio a salutare e mi chiedevo se quest'anno l'avesse vista, non mi pareva di aver insultato nessuno".