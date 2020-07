"Terrone del c***o", Spadafora duro: "Giusto che si attivi la procura federale per le parole del team manager dell'Atalanta"

Ultime notizie calcio - Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato su Facebook dell'episodio che ha visto protagonista sabato il team manager dell'Atalanta, reo di aver apostrofato un tifoso del Napoli come "terrone del c***o". Ecco quanto da lui affermato:

"Piena solidarieta? alla giovane Beatrice Ion, vittima di una aggressione ripugnante. La ragazza di origini rumene e? nella nazionale italiana di basket in carrozzina e, come lei stessa racconta, insieme alla sua famiglia e? stata aggredita fisicamente e con insulti razzisti. Ora il padre ha uno zigomo rotto. Sono davvero dispiaciuto, spero che i responsabili vengano assicurati presto alla giustizia. A questo si aggiunge il brutto episodio del team manager dell’Atalanta, per il quale si è già, giustamente, attivata la procura federale della FIGC".