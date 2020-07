SSC Napoli, la radio ufficiale - Osimhen-Napoli, giovedì possibile fumata bianca. Dall'entourage filtra ottimismo!

Calciomercato Napoli - "Osimhen-Napoli: è la settimana decisiva. Dal suo entourage filtra ottimismo: entro giovedì potrebbe arrivare la fumata bianca". E' il tweet di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Calcio Napoli, riguardo il possibile approdo in azzurro di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille.

Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, il presidente Aurelio De Laurentiis si è pronunciato sulla questione: "A Castel di Sangro arriva Osimhen? E chi lo sa? Questo è il bello del calcio. Il rinnovo di Gattuso per tre anni? Vedremo, scrivete quello che volete. Avete visto come il Sassuolo ed un giocatore come Caputo che ha segnato tanto, noi qui siamo sempre alla ricerca dei nomi e dei colpi di teatro: in realtà bisogna essere umili, onesti e pedalare senza fare proclami che ti si ritorcono contro. Giovedì fatemi sapere, o vengo io qui o venite voi a Capri. Ancora su Osimhen col punto interrogativo? Se chi viene da un altro continente e ancora non ha il nuovo agente, senza più i vecchi, magari qualche cretino gli dice 'ma dove ti portano...'. Ma che ne sanno loro? È un'altra cultura ed un'altra religione, il cibo per loro è una cosa diversa: i nostri cuochi devono cucinare per varie culture, se arrivo con un maiale fatto vicino Teramo o a Pescocostanzo...quelli lo capiscono? È un'altra cultura".