Ultime news Serie A - Tutto pronto per il pranzo all'Hotel Gli Dei, a Pozzuoli, dove la SSC Napoli è in ritiro, nell'attesa di Napoli-Torino di questa sera al Maradona. Pronta la sala dove il gruppo azzurro trascorrerà il pranzo, prima di riposare in vista del match di questa sera. Ma alle ore 15:00 c'è Inter-Roma. E chissà che qualcuno non si riunisca proprio in questa sala, dove dalle immagini è già posizionata una tv, per guardare il big match di San Siro.

Ecco il video!