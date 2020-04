SSC Napoli, arriva la dedica via social al personale medico: "Grazie per far parte della nostra squadra" [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Da Mertens a Meret, passando per Koulibaly e Insigne: sono diversi i medici e gli infermieri impegnati nella lotta contro il Coronavirus che, per regalare un sorriso ai propri pazienti, hanno deciso di "indossare" le tute protettive con richiamo ai giocatori del Napoli. Questa bellissima iniziativa è stata ripresa sui canali social dalla stessa società azzurra, che ha voluto ringraziare tutto il personale medico impegnato in questa estenuante lotta per sconfiggere il Covid-19 dalle nostre vite.

¡Les agradecemos a todos por jugar en equipo! ?#ForzaNapoliSempre ? pic.twitter.com/kbVvNbt8IY — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) April 21, 2020