Splendido gesto di Manna per accontentare un tifoso del Napoli | VIDEO CN24

Notizie Napoli calcio. A Napoli è iniziato il Conte-day, con il tecnico leccese che è sbarcato quest'oggi in città ed ha da poco aggiunto il resto del suo staff in un noto albergo cittadino. A breve partiranno tutti per Castel Volturno per un sopralluogo del centro sportivo.

Presente anche il ds Giovanni Manna, autore di un bellissimo gesto nei confronti di un tifoso. Il Ds azzurro, dopo essere già entrato all’interno, è uscito fuori di nuovo appositamente per scattare un selfie con un tifoso che glielo stava chiedendo dall’esterno.