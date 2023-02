Tweet di Paolo Paganini, giornalista Rai, su Spezia-Napoli 0-3:

"Complimenti al #Napoli squadra forte e cinica, a #Osimhen per il gesto di fair play. Come ho già fatto in tv a Dribbling su Rai2, da condannare ancora una volta i cori beceri. I leoni/cafoni da tastiera che mi hanno scritto non meritano invece risposta"