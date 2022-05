Spalletti pizzicato a Milano: avvenimento speciale per il tecnico del Napoli | FOTO

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha messo per un giorno in disparte le fatiche del campo per dedicarsi alla famiglia. Come raccontato da Il Mattino, il tecnico ha deciso di passare il 1° maggio in famiglia tornando a Milano

Spalletti figli

Spalletti a Milano il 1° maggio

Spalletti ha infatti deciso di ritornare a Milano per qualche ora, cogliendo l'occasione per celebrare il compleanno della moglie Tamara. L'allenatore azzurro ha ritrovato tutta la famiglia - che non è con lui a Napoli in questa stagione - a Milano, per festeggiare a cena con i figli Samuele, Federico e Matilda e per qualche ora di relax lontano dal campo.