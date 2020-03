"Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l’abbiamo messa tutta. Ho anche segnato ma oggi nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte. La salute di tutti gli italiani al primo posto. Poi torneremo a giocare": questo il post di Andrea Petagna, attaccante di proprietà della SSC Napoli in prestito alla SPAL, sul proprio profilo Instagram