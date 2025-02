"Società senza ambizioni! Grazie di tutto a squadra e Conte", sfogo di un tifoso dopo Lazio-Napoli | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Terzo pareggio per Conte in campionato, con Lazio-Napoli terminata 2-2: la squadra di Conte non riesce a mantenere il vantaggio e nel finale subisce il gol del pari di Dia.

Nel post-partita di CalcioNapoli24TV di Lazio-Napoli, un tifoso all'esterno dello stadio Olimpico ha mandato un messaggio alla società:

"Allora io voglio fare i ringraziamenti a questi giocatori che hanno dato tutto oggi, hanno veramente dato tutto e nonostante quello che siamo, con la rosa corta che abbiamo, andiamo con le palle! Comunque dimostriamo che comunque in campo ci siamo. Però mi rivolgo alla società, una società che a gennaio è mancata: non ha supportato l'allenatore, mancando degli acquisti, facendo solamente cessioni. Questa società quest'anno non ha avuto ambizione e sinceramente a malincuore un po' mi dispiace. Perché quest'anno c'era l'ambizione di poter fare bene, avendo solamente una competizione, di poter almeno fare provare a fare qualcosa di più. A me pare che la società non sta supportando, cioè giocatori e allenatore da una parte e società dall'altra, oggi li vedo due gruppi diversi".

Ecco il video!