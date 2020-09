Calciomercato Napoli - Come riporta Fabrizio Romano, giornalista Sky, ha twittato riguardo la situazione relativa a Sergio Reguilon, difensore del Real Madrid che piace tanto anche al Napoli:

"Il calciatore è stato offerto al Manchester United che lo considera un'opzione per la fascia sinistra, ma anche il Siviglia sta facendo pressioni col Real per riaverlo in prestito. La gara è ancora in corso (anche per altri club)".