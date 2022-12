Tweet di Angelo Mangiante giornalista di Sky Sport:

"Frattesi-Roma. Prossima settimana previsti incontri per una trattativa che si può chiudere a gennaio. Segnali positivi. Centrocampista ideale per giocare con Wijnaldum e in mezzo solo uno tra Matic e Cristante. In un centrocampo a tre con cambio di passo e dinamismo"