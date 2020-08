Notizie Napoli calcio. Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha pubblicato su Twitter un aggiornamento sulla trattativa Reguilon:

"Accordo trovato tra Reguilòn e Napoli, ma il Real Madrid vuole 25 milioni di euro. Serve ancora tempo, intanto Chelsea e Arsenal sono ancora in corsa per il talentuoso terzino sinistro. In ogni caso, il Chelsea deve vendere prima Emerson o Marcos Alonso"