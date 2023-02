Siparietto a Castel Volturno, tifoso fa infuriare Spalletti: "Come faccio?" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - "Ma come fo?" E quando mister Spalletti sbotta in dialetto vuol dire che l'hai fatta grossa! Siparietto a Castel Volturno, con la risata finale dell'allenatore del Napoli. Come sempre fra i più disponibili ad accontentare i tanti tifosi che attendono squadra e tecnico all'uscita da Castel Volturno dopo gli allenamenti.

Luciano Spalletti è uscito dalla sua auto e ha accontentato tutti, ma un tifoso l'ha fatto arrabbiare. Il motivo? "Tienila forte!", gli ha ripetuto più volte il mister che per firmare un autografo su una maglia chiedeva l'ausilio al tifoso che non stava aiutando Spalletti a velocizzare la firma sulla maglia. "Hai ragione mister, scusami". Lieto fine con la maglia firmata e la risata del tecnico.

Clicca su play per guardare il video: