Napoli Calcio - Sorridente Giovanni Simeone al rientro da La Spezia dove il Napoli ha vinto per 3-0 portandosi momentaneamente a +16 in vetta. Pochi minuti per il centravanti albiceleste, ma ciò che importa è il nuovo passo di squadra verso un traguardo storico. Così nel viaggio di ritorno foto prima con Elmas e poi con Olivera per la gioia. L’entusiasmo è alle stelle per un argentino napoletano nel segno di Diego. Clicca sulle foto in allegato per vedere le immagini.