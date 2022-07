Shaleboom racconta il ritiro del Napoli a Dimaro | VIDEO VLOG

Si chiama Vincenzo, ma per tutti è semplicemente Shaleboom: youtubber di grande fama, con quasi mezzo milione di iscritti al suo canale YouTube.

Quest'anno è a Dimaro nel ritiro del Napoli ospite di CalcioNapoli24, per raccontare le avventure degli azzurri in Val di Sole con un tocco di ironia e passione.

Nel video in allegato il suo Vlog che racconta i primi giorni di ritiro, dalla partenza in treno verso Trento, fino all'arrivo a Dimaro-Folgarida e ai primi giorni di allenamento, come sempre accompagnato dal fratello Christian e dal padre Chef Franco.