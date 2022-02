Senegal, accoglienza da brividi in patria per Koulibaly e compagni: gente pazza di gioia! [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - A dir poco notevole l'impresa realizzata da Kalidou Koulibaly e compagni, che hanno regalato al proprio Paese la Coppa d'Africa.

Senegal, che accoglienza in patria!

I Leoni sono rientrati proprio in queste ore in patria e sono stati accolti da una folla esultante davvero da brividi, con le immagini che sono state ricondivise sui rispettivi profili da tutti i calciatori che hanno fatto parte di questa straordinaria spedizione senegalese. Adesso il centrale azzurro dovrà portare tutto questo entusiasmo a Napoli in vista della gara cruciale di sabato contro l'Inter.