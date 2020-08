Sarri esonerato! Arrivano i like su Instagram, di Emre Can e Douglas Costa

Notizie Calcio - L'esonero di Maurizio Sarri ha scatenato reazioni di ogni tipo: in molti hanno accolto favorevolmente la decisione della Juventus, compresi Emre Can e Douglas Costa.

L'ex centrocampista bianconero, ceduto a gennaio al Borussia Dortmund a causa dello scarso minutaggio concessogli dal tecnico (che non lo inserí nemmeno in lista Champions), ha mostrato il suo apprezzamento alla scelta della società bianconera, con un like al post tramite il quale il club ha ufficializzato la decisione su Instagram, seguito subito da quello del brasiliano. Gesti che valgono più di mille parole...