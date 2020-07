Napoli - Fabiano Santacroce, ex compagno di squadra di Marek Hamsik ai tempi di Brescia e Napoli, ha voluto omaggiare il calciatore con un video per i suoi 33 anni compiuti quest'oggi. Santacroce posta sul suo profilo Facebook un video imitando Hamsik e poi gli fa gli auguri. Clicca sul file in allegato per vedere il video.