Simpatico siparietto ha visto protagonisti il difensore del Napoli, Lorenzo Tonelli, e l'attore Arturo Muselli, che ricorderete per l'interpretazione in Gomorra - La Serie di Sangue blù. L'attore ha beccato il difensore azzurro e i due, con barba simile e sguardo serioso, si sono immortalati in un selfie. Poi lo stesso attore ha pubblicato un simpaticissimo fotomontaggio, commentando così: "Prima della fusione... e dopo la fusione!"