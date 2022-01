Salernitana, Gagliolo torna negativo ed annuncia: "Pronti a partire per Napoli!"

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo giorni di apprensione e di dubbi, arriva una schiarita in vista del derby campano di domani tra la Salernitana ed il Napoli. Il difensore granata Riccardo Gagliolo, infatti, su Instagram ha annunciato di essere tornato negativo al Coronavirus e che la squadra è ora pronta a partire per il capoluogo campano. I positivi nella squadra allenata da Colantuono a questo punto dovrebbero essere sette e, di conseguenza, in base al nuovo protocollo, l'ASL non può bloccare la partenza. Servono, infatti, almeno nove positivi per ottenere il rinvio automatico di una gara. Allo stato attuale delle cose il derby si gioca.