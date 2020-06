Rodman manda un videomessaggio a Petagna: "So che ti chiamano bulldozer, rispetto per te!" [VIDEO]

Ultimissime notizie Napoli - Un momento davvero emozionante per Andrea Petagna che, appassionato di basket, ha ricevuto un messaggio da Dennis Rodman, protagonista della cavalcata dei Chicago Bulls insieme a Michael Jordan e Scottie Pippen. Il video in questione è stato poi pubblicato sui propri canali social dall'attaccante di proprietà del Napoli ed in prestito alla SPAL. Ecco il virgolettato dell'ex cestista:

"“Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando! Mi dicono che in Italia sei conosciuto come il Bulldozer, è forse perché segni tantissimi gol? Tutti ti vogliono bene Andrea, rispetto per te. Continua così”