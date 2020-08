Ricordate l'invasore Mario Ferri il 'Falco'? Ha firmato col Castel di Sangro e sfida il Napoli nel triangolare [FOTO]

Ultime calcio Napoli - Ricordate l'invasore Mario Ferri, 'il Falco'? Protagonista di una invasione anche col Napoli, in particolare con Gonzalo Higuain al ritorno al San Paolo con la maglia della Juventus dopo la cessione. O di altre invasioni con l'hashtag #CiroVive sulla sua celebre maglietta di Super Man.

Mario Ferri ha firmato con il Castel di Sangro e quest'oggi giocherà nel triangolare proprio contro la SSC Napoli. Ecco il post pubblicato su Instagram dal 'Falco':

"Non c'è 2 senza 3... mi ero ripromesso di tornare a “casa” per la terza volta, ed eccomi a @casteldisangro_cep. Oggi affronteremo il @officialsscnapoli in un bel pomeriggio di calcio ma poi ci aspetta un campionato d’eccellenza molto impegnativo, finalmente in una categoria che Castel di Sangro merita".