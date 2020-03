"Per i tanti professorini dei social (colleghi compresi...) che smentiscono i giornali: confermo che le semifinali di Coppa Italia potrebbero slittare addirittura ad agosto e andrebbero quinta, sesta e settima in Europa League: è una proposta sul tavolo, da mettere ai voti in Lega": questo il tweet di Marco Azzi, giornalista de la Repubblica sul proprio profilo social.