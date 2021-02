Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha postato un messaggio sul suo profilo Facebook al termine di Napoli-Granada:

"Il goal che ha preso il Napoli che ha compromesso la partita è l’ennesimo errore individuale. Non è possibile coprire e non marcare in area, un suicidio!!! Peccato , ripeto che per qualcuno la maglia azzurra è pesante..e mi fermo qui".