Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli tornerà ad allenarsi in vista di Napoli-Juventus, in programma sabato 11 ore 18:30, soltanto lunedì. Ed è per questo motivo che per gli azzurri non impegnati con le Nazionali vi è un weekend di riposo. Relax a Milano, a Porta Venezia, per Matteo Politano che s'è immortalato su Instagram in compagnia della sua Ginevra: scatto 'al bacio' per la coppia.

