Ravezzani attacca Adani: "Scamacca meglio di Mbappe? Vede cose che noi umani non possiamo"

Calcio - Fabio Ravezzani ha commentato così la prestazione degli azzurri su Twitter: "Buona Italia. Acerbi e Gatti (brava Juve) quasi perfetti. Bene Di Marco, Tonali il migliore. Pellegrini una garanzia. Frattesi anonimo. Male Scamacca. Qualche giocata, ma non conclude mai, si mangia un gol e per ben 2 volte sbaglia il movimento su cross bassi in area piccola".

Il direttore di Telelombardia non ha gradito il commento tecnico della Rai e si è scagliato contro Daniele Adani: "Evidentemente vede cose che noi umani non possiamo. Scamacca per lui è: meraviglioso, fantastico, incredibile, pazzesco, mitico e quasi divino. Mancini lo toglie per disperazione e il buon Lele resta incredulo: ma come? Il nostro fuoriclasse? Non era meglio di Mbappé?".