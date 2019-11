Notizie Calcio - Il giornalista Rai, Enrico Varriale ha commentato con un post su Twitter le tante polemiche dopo Atalanta-Juventus:

"Come strumento per ridurre gli errori Var ha funzionato solo nel primo anno. Poi protocolli vari l'hanno svilita,ripristinando una discrezionalità che genera dubbi. A Bergamo 6 ufficiali di gara non hanno visto il mani di Cuadrado convalidando un gol irregolare.Cosí è se vi pare".