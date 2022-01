RAI, Varriale: "Il primo ministro australiano ha dimostrato che la salute è la cosa più importante, la gestione Covid in Serie A è agli antipodi"

Enrico Varriale, collega della Rai, ha paragonato la gestione del caso Djokovic del Primo Ministro Australiano, Scott Morrison, a quella della Serie A di fronte alle tante postività riscontrate nei club.

Il premier australiano ha vietato l'ingresso del tennista serbo nel paese, perchè non vaccinato, mentre la Lega Calcio, sta facendo svolgere regolarmente la giornata di Serie A nonostante l'aumento esponenziale dei casi di positività tra gli atleti.

Questo il contenuto del tweet di Varriale:

Il premier australiano ha dimostrato con i fatti che la tutela della salute e il rispetto delle regole contano di più di valutazioni economiche su spot, contratti e diritti tv. La gestione Covid in Serie A è esattamente agli antipodi, e non credo sia per questioni geografiche.