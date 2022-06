Calciomercato Napoli - Antonello Perillo, vice Direttore Tgr Rai, ha scritto un tweet sul possibile arrivo di Gerard Deulofeu al Napoli nella prossima sessione di mercato.

Ecco cosa ha scritto Perillo:

"Gerard Deulofeu sarebbe un buon colpo per il #Napoli. Non è mai esploso del tutto, ma viene da ottima annata ed ha una grande dote: sa giocare bene in tutti i ruoli in attacco. Per me meglio come seconda punta, o alto a sinistra dove però dovrebbe agire Kvaratskhelia"