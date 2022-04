Radu, l'agente: "Vuole lasciare l'Inter, Handanovic non ha speso parole per lui"

Oscar Damiani, agente di Radu dell’Inter, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Radu ha fatto un errore ma è stato anche sfortunato. E’ un portiere forte e ha grande tempra come uomo. La sua scelta è di andare via perché l’Inter ha preso Onana, magari non era tranquillo nemmeno per questa situazione e perché è stato messo all’ultimo momento in campo. L’errore rimane, ma è un grande portiere e lo continuerà a dimostrare. Ha giocato solo 1 partita di Coppa Italia, apprezzo Inzaghi e i compagni che l’hanno difeso, tutti tranne Handanovic che non mi pare ha speso parole per lui".