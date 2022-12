"Questo premio significa tanto per me" Kvara ringrazia il Comitato Olimpico Nazionale Georgiano | VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia è stato nominato miglior giovane atleta della Georgia 2022. Un premio prestigioso per l'attaccante del Napoli che lo consacra in una annata davvero indmenticabile. Kvara ha voluto ringraziare il Comitato Olimpico Nazionale Georgiano con un video messaggio. "Questo premio significa tanto per me" ha dichiarato il numero 77 azzurro.

#Kvara ringrazia il Comitato Olimpico Nazionale Georgiano. Dice che è molto felice e orgoglioso di diventare il miglior giovane atleta georgiano. “Significa molto per me”. Ha anche augurato a tutti un felice e vittorioso anno nuovo. pic.twitter.com/JFgasTi9K4 — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) December 21, 2022