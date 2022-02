Notizie Napoli calcio. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter il pareggio tra Napoli e Inter:

Nap-Int 1:1 Finisce in parità la sfida scudetto: Napoli meglio nel 1^T , avanti su rigore ( fallo De Vrij /Osimehn) Inter nel 2^, in gol con Dzeko Sterile pressione per gran parte della ripresa dei nerazzurri, Napoli troppo passivo, gara equilibrata ma poco spettacolare